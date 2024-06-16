Представитель Армении отказался выступать на мирном саммите в Швейцарии

Выступать на пленарном заседании швейцарской конференции по мирному урегулированию конфликта на Украине отказался секретарь совета безопасности Армении Армен Григорян, 16 июня сообщило агентство «Новости Армении — News.
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