Диана Арбенина триумфально выступила в Ереване на дне города по приглашению властей. Концерт российской звезды и восторг публики вызвали ярость у армянских противников РФ.
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Арбенина выступила "по приглашению властей", вероятно властей города, а если у каких-то армян концерт вызвал "негативные эмоции", так это естественно в стране, где не могут определиться с выбором с кем будет лучше жить и что такое настоящий "сувернитет" без зависимости от "подачек" со стороны ЕС. Какую продукцию Армения может предложить на европейские рынки? А рынок России открыт для их продукции.
Эта прости господи за деньги что угодно будет делать.
Так ненавидят Россию,а живут и работают в России,пусть едут на историческую родину.Пособия на детей выплачивают за счет россиян.Забыли все неблагодарный народ. Или в Азербайджан к Алиеву топают.