Чарло заявил, что готов провести поединок с Цзю, к которому перешел титул чемпиона WBO

Австралийский боксер русского происхождения Тим Цзю сегодня без боя стал чемпионом мира. Это произошло автоматически в момент начала поединка в Лас-Вегасе между американцем Джермеллом Чарло и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.