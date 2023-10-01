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Чарло заявил, что готов провести поединок с Цзю, к которому перешел титул чемпиона WBO

Чарло заявил, что готов провести поединок с Цзю, к которому перешел титул чемпиона WBO

Австралийский боксер русского происхождения Тим Цзю сегодня без боя стал чемпионом мира. Это произошло автоматически в момент начала поединка в Лас-Вегасе между американцем Джермеллом Чарло и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

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