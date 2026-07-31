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Газета «Культура»

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Надоело нам мяукать: в Переделкино отметили столетие «Путаницы»

Надоело нам мяукать: в Переделкино отметили столетие «Путаницы»

Издатели и сотрудники дома-музея Корнея Чуковского разбираются в одном из самых сложных вопросов книгоиздания — почему одни детские книги становятся любимыми на десятилетия, а другие исчезают и что делать с классическим наследием, когда «искусственный интеллект давно уже мяукает, хрюкает и разговаривает на все лады».

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