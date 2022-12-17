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Красотки в теле: 10 моделей категории «плюс», которыми мы восхищаемся

Красотки в теле: 10 моделей категории «плюс», которыми мы восхищаемся

Эшли Грэм и ее коллеги готовы перевернуть ваше представление о современных стандартах красоты. В XXI веке моделью может стать любая девушка: стройная и полная, высокая и миниатюрная, с андрогинной внешностью или яркими природными особенностями.

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