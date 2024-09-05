Возможности европейской страны заменить российский газ оценили

В обозримом будущем Австрии нечем заместить топливо из РФ. Так возможности европейской страны найти альтернативу газу после прекращения транзита через Украину с 2025 года оценил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский, его цитирует газета «Известия».
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