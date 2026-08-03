Миляев провел заседание редакционной комиссии по подготовке доклада на Совет при Президенте РФ по спорту

Рабочая группа, сформированная по поручению президента, анализирует состояние физкультуры в 89 регионах страны и предлагает внедрить динамические рейтинги, единую витрину соревнований и адаптивное регулирование.
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