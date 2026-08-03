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Тульские новости

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Миляев провел заседание редакционной комиссии по подготовке доклада на Совет при Президенте РФ по спорту

Миляев провел заседание редакционной комиссии по подготовке доклада на Совет при Президенте РФ по спорту

Рабочая группа, сформированная по поручению президента, анализирует состояние физкультуры в 89 регионах страны и предлагает внедрить динамические рейтинги, единую витрину соревнований и адаптивное регулирование.

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