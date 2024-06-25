Иностранцы входят в подвалы: Вскрылись новые схемы легализации мигрантов в России

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Легко подвалы заминировать на воздух многоэтажки пускать ...ни каких беспилотников и ракет миллионных стоимостей не надо ... У нас двор закрыт и под охраной , " Умный Дом " ,а что толку- "проходной двор " ,если с улицы у калитки рядом домофоном на стене коробка с кодом где ключ от неизвестной в доме квартиры куда и днем и ночью идут толпами ... Участковому полиции безрезультатны жалобы и заявления. Дистанционно кто то сдает квартиру ,а что происходит в той квартире неизвестно ,что там за сходки по ночам на видео видно что туда ходят группами парни ... Живём как на вулкане в наше непростое время