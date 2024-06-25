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Иностранцы входят в подвалы: Вскрылись новые схемы легализации мигрантов в России

Иностранцы входят в подвалы: Вскрылись новые схемы легализации мигрантов в России

Ушлые дельцы придумали потрясающую схему по легализации "иностранных специалистов" в нашей стране.После теракта в "Крокус Сити Холе" русские власти активно взялись за поиски нелегальных мигрантов.

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Комментарии
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F I
Легко  подвалы заминировать на воздух многоэтажки пускать ...ни каких  беспилотников и ракет миллионных стоимостей не надо  ...  У нас двор закрыт и под охраной , &quot; Умный Дом &quot; ,а что толку- &quot;проходной двор &quot;  ,если с улицы у калитки рядом домофоном на стене коробка с кодом где ключ от неизвестной в доме квартиры куда и днем и ночью идут толпами ... Участковому полиции безрезультатны жалобы и заявления. Дистанционно кто то сдает квартиру  ,а что происходит в той квартире неизвестно ,что там за сходки по ночам на  видео видно что туда ходят группами парни ...  Живём как на вулкане в наше непростое время
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