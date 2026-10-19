Бразилия: 16 октября вооруженные люди, выдававшие себя за пассажиров, похитили колумбийского водителя каршеринга в секторе Вила-Крузейро района Пенья в северной зоне Рио-де-Жанейро.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым