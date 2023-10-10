Call of Duty: Modern Warfare 3 против Battlefield 2042 — в сети показали, как отличаются эти игры в плане физики и стрельбыНа YouTube-канале GameBest появилось новое видео, на котором автор сравнил предстоящую Call of Duty: Modern Warfare 3 с Battlefield 2042, вышедшей в 2021 году и получившей много негативных отзывов от геймеров.