Надо было раньше: озвучено, как изменились цены на новостройки в России за полгода

Цены на квартиры в новостройках в среднем по России выросли на 5,3% за последние шесть месяцев, такие результаты показало исследование портала «Мир квартир», в котором был изучен первичный рынок 70 городов.
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