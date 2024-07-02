Правительство одобрило проект о раскрытии для ФСИН врачебной тайны педофилов

Комиссия по законопроектной деятельности правительства России одобрила законопроект Министерства юстиции, в соответствии с которым для контроля за применением принудительных медицинских мер в отношении педофилов медики будут предоставлять уголовно-исполнительным инспекциям ФСИН сведения, составляющие врачебную тайну.