Правительство одобрило проект о раскрытии для ФСИН врачебной тайны педофилов

Комиссия по законопроектной деятельности правительства России одобрила законопроект Министерства юстиции, в соответствии с которым для контроля за применением принудительных медицинских мер в отношении педофилов медики будут предоставлять уголовно-исполнительным инспекциям ФСИН сведения, составляющие врачебную тайну.
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