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​Кулеба: Украина лишилась шанса иметь ядерное оружие в 1994 году

​Кулеба: Украина лишилась шанса иметь ядерное оружие в 1994 году

Шанс иметь ядерное оружие был утрачен Украиной после подписания Будапештского меморандума в 1994 году, сейчас попытка создать его обернется для Киева потерей партнеров и поставок оружия, заявил экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

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