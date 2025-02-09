​Кулеба: Украина лишилась шанса иметь ядерное оружие в 1994 году

Шанс иметь ядерное оружие был утрачен Украиной после подписания Будапештского меморандума в 1994 году, сейчас попытка создать его обернется для Киева потерей партнеров и поставок оружия, заявил экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.