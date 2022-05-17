Спорт Уик-Энд

9 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр волочугин
    сука ты тварь кто такой, чтобы страну целую чморить, не понимаю, раньше КГБ лучше работалоТомас Бах разоткр...
  • александр волочугин
    а может пора объявить его врагом России, пора уже этих тварей просто ликвидировать, спорт вроде вне политики был когд...Томас Бах разоткр...
  • Александр
    Проститутки ссыкливые!Томас Бах разоткр...

«Гнать метлой!» Александр Тихонов - о нежелании Дзюбы продлевать контракт с «Зенитом»

«Гнать метлой!» Александр Тихонов - о нежелании Дзюбы продлевать контракт с «Зенитом»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на информацию об отказе Артема Дзюбы продлевать контракт с «Зенитом» из-за понижения зарплаты в три раза.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх