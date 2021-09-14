Откуда пошел вброс, что Путин поручил обложить новым сбором россиян в зоне паводков

автор - Спорим, врут? Совсем настали последние времена: Путин, говорят, новый налог ввести удумал, на затопленных граждан! И когда только страна проснётся и осознает свои ошибки? «Путин поручил обложить новым сбором россиян в зоне паводков» пишет сайт Финанз точка ру – «Президент России Владимир Путин одобрил идею введения нового обязательного сбора с граждан на страхование жилья в зоне, подверженной рискам паводка.
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