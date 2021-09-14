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Откуда пошел вброс, что Путин поручил обложить новым сбором россиян в зоне паводков

Откуда пошел вброс, что Путин поручил обложить новым сбором россиян в зоне паводков

автор - Спорим, врут? Совсем настали последние времена: Путин, говорят, новый налог ввести удумал, на затопленных граждан! И когда только страна проснётся и осознает свои ошибки? «Путин поручил обложить новым сбором россиян в зоне паводков» пишет сайт Финанз точка ру – «Президент России Владимир Путин одобрил идею введения нового обязательного сбора с граждан на страхование жилья в зоне, подверженной рискам паводка.

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Владислав Владислав
Любая брехня должна быть огромной, чтобы в нее поверили люди. Высказывание Геббельса. А кто породил фашизм ? Английский мир во главе с Наллоскунсией. Так чего вы хотите от современных последователей Фашизма ? Они точно следуют словам Геббельса.
Олег Самойлов
А вот на самом деле интересно, а КОМУ и ЗАЧЕМ это все надобно? Наверное, случайное это совпадение, что мерзавец Путин антинародные поборыодит и выборы в какую-то там Думу, ага?
Виктор Неизвестно
Не поручил, так поручит после выборов, что в первый раз. И НДС понижал и тарифы понижал перед выборами в обещаниях, а наделе все наоборот. А в целом у нас до половины жилья в зонах с рисками, ну и конечно, во всем коммуниста виноваты, ведь строили суки, не то что нынешние. Только те дамбы, и другие гидрозащитные сооружения делали а эти их даже содержать не могут
Олег Самойлов
Интересно, а КУДА делись дамбы и гидрозащитные сооружения, что идут подтопления нескончаемым потоком? При СССР их НЕ было? А лесные пожары? Их при социализме ТОЖЕ НЕ было?
Лора Лора
Все ноете и ноете...
ГусЕна
Реки вспять не роворачивали? Вопреки разуму и здравому смыслу токмо ради Коммунизодной идее осущить океаны и затопить пустыни.
Регина Толстоброва
Нет веры теперь никому. Про страхование жилья давно уже пишут. Когда нибудь и сделают.
ГусЕна
По кму давно надо бы.
feniks1903 Неплохая
Да просто ничего хорошего от него давно не ждут, вот и готовы верить.. А его подачки совершенно не искупают того, что он втихую косвенно вынимает ежегодно из наших карманов..
Олег Самойлов
ЧТО из твоего карман вынули?
ГусЕна
Сколько у тебя вынул?
feniks1903 Неплохая
Тоже что и твоего; Повышенный НДС. Постоянно дорожающая жизнь, включая бензин, повышенный пенсионный возраст, до которого не все доживают, накопительную часть пенсий,которые заморозили в 14 году, замороженную в 16 году индексацию пенсий работающим пенсионерам, ну и море обещаний гоподина обещалкина, которые так и не выполнили, хотя править приготовился вечно..
ГусЕна
Веревка тебе поможет.
feniks1903 Неплохая
Ну вам сударыня, судя по всему, волноваться пока не о чем? Верно?? А веревка пригодится, когда обещалкина скинут..
Vladimir Lioubimcev
Страховать жилье, вообще-то, нужно всегда. На Западе это обычная практика. без страховки с вами никто даже разговаривать не захочет. Другое дело, что российские страховые компании МУТНЫЕ, и скорее всего, добросовестно исполнять свои обязанности не будут.
Василий
Обещал же гарант не поднимать пенсионку, оставить конституцию в покое, - и что?

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