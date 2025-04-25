www.globallookpress.com/Kay Nietfeld/dpa Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреляли две группы своих же боевиков при попытке сдаться в Горнале Курской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
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