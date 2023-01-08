В Киеве готовятся к «корейскому сценарию» раздела Украины

Киевский режим рассматривает «корейский сценарий» раздела Украины. Как сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, такое предложение об урегулировании военного конфликта возможно со стороны Москвы.
Киевский режим рассматривает «корейский сценарий» раздела Украины. Как сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, такое предложение об урегулировании военного конфликта возможно со стороны Москвы.
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