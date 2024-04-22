На Украине рассылают повестки по мобилизации уже умершим гражданам

В Киеве сотрудники местных военкоматов присылают повестки по мобилизации умершим украинцам.История стала публичной после того, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военных комиссариатов) пытались вручить повестку по адресу погибшего в 2023 году спортивного журналиста Артема Франкова.