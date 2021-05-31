Редкие и интересные фото советских знаменитостей

В так давно уже не выходившей рубрике очередная подборка интересных фотографий из прошлогоЮный Виталий Соломин с друзьями, город ЧитаЕвгений Евстигнеев вожатый в пионерском лагере завода "Красная Этна"Галина Волчек и Михаил Козаков на крыльце Школы-студии МХАТЛеонид Быков с друзьями и школьными подругами на берегу реки Казенный Торец, против пос.