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Редкие и интересные фото советских знаменитостей

Редкие и интересные фото советских знаменитостей

В так давно уже не выходившей рубрике очередная подборка интересных фотографий из прошлогоЮный Виталий Соломин с друзьями, город ЧитаЕвгений Евстигнеев вожатый в пионерском лагере завода "Красная Этна"Галина Волчек и Михаил Козаков на крыльце Школы-студии МХАТЛеонид Быков с друзьями и школьными подругами на берегу реки Казенный Торец, против пос.

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