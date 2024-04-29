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Самуэльссон, сестры Оберг, Понсилуома, Нелин и Магнуссон вошли в состав сборной Швеции на подготовку к сезону

Сборная Швеции-2024/25 Женщины Эльвира Оберг Ханна Оберг Анна Магнуссон Анна-Карин Хейденберг Элла Халварссон Линн Перссон Сара Андерссон Мужчины Себастьян Самуэльссон Мартин Понсилуома Антон Иварссон Эмиль Нюквист Малте Стефанссон Йеспер Нелин Виктор Брандт.

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