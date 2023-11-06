Погребняк объяснил, почему «Зенит» неудачно стартовал в текущем сезоне РПЛ

Петербургский “Зенит” потерял креативность в атаке после ухода бразильского нападающего Малкома и не может показывать каждый год сильную игру, поэтому команда неудачно стартовала в Мир – Российской премьер-лиге (РПЛ).
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