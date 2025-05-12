Где надёжно проверить самолётную турбину? Только в России…

Опыт - дело наживное За постоянными сетованиями по поводу проблем российского авиапрома никто, кажется, и не заметил, как отечественные технологии диагностики турбореактивных двигателей стали самыми передовыми в мире.
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