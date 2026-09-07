"Перестало быть даже второстепенной задачей": Вайнштейн о месте Украины в политике США

Рядовым американцам абсолютно всё равно, что происходит на Украине и как долго продлится конфликт. Об этом 7 сентября заявил американский политолог Леон Вайнштейн в эфире видеоблога Politeka .
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