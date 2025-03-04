Романов о работе с психологом: «Если неуверенно себя чувствуешь, трясет на играх, то почему нет? Пошел, позанимался, убрал этот минус. Мне понравилось»

– Ты говорил, что около года работал с психологом. В какой период? – Еще когда играл в КХЛ. Не чувствовал, что у меня проблемы с уверенностью в себе, просто предложили, посоветовали, я и попробовал.
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