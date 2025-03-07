ВСУ без помощи из США не могут противостоять ударам "Искандера". В TNI выдали правдуЗападных аналитиков поразил удар ВС России по Новомосковскому военному полигону, в результате чего было ликвидировано 150 боевиков, в том числе 30 иностранных инструкторов.
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