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Газета.ру

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В США из-за ошибки 8000 человек получили документы с фото неизвестного мужчины

В США из-за ошибки 8000 человек получили документы с фото неизвестного мужчины

Около 8000 жителей штата Мичиган получили новые водительские права и удостоверения личности с фотографией незнакомого мужчины из-за ошибки при печати, пишет CBS News.

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