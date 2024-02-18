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МО РФ: Сырский приказал покинуть Авдеевку спустя сутки после начала бегства ВСУ

МО РФ: Сырский приказал покинуть Авдеевку спустя сутки после начала бегства ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский приказал покинуть Авдеевку спустя сутки после начала бегства подразделений бывшей советской республики с территории данного населенного пункта.

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