Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский приказал покинуть Авдеевку спустя сутки после начала бегства подразделений бывшей советской республики с территории данного населенного пункта.
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