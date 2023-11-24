Штурм Авдеевки, эвакуация из сектора Газа и стабилизация рубля: какие события ожидают россиян на следующей неделе

Осень подходит к концу, впереди – долгие зимние месяцы. Борты МЧС продолжат эвакуацию россиян из сектора Газа, российская армия приступит к окружению ВСУ в Авдеевке, а курс рубля может незначительно измениться.
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