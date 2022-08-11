Підбитий російський танк виставлений на огляд у Києві. 23 травня 2022 р. На сході України міцно закріпилися західні репортери, які проводять лінію Кремля Незалежні розслідувачі-журналісти намагаються з'ясувати, звідки фінансуються прокремлівські західні журналісти та блогери, які висвітлюють війну в Україні «З перших днів вторгнення Росії до України у 2014 році і особливо після початку повномасштабної […] Сообщение На сході України міцно закріпилися західні репортери, які проводять лінію Кремля появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.