Науседа выразил протест ООН из-за изображения Крыма на карте

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил недовольство представлением Крыма на новой карте ООН. На встрече в Нью-Йорке с Антонио Гутеррешем он подчеркнул необходимость уважать суверенитет стран и обозначил Россию как основную угрозу для Европы.