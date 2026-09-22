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Царьград

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Науседа выразил протест ООН из-за изображения Крыма на карте

Науседа выразил протест ООН из-за изображения Крыма на карте

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил недовольство представлением Крыма на новой карте ООН. На встрече в Нью-Йорке с Антонио Гутеррешем он подчеркнул необходимость уважать суверенитет стран и обозначил Россию как основную угрозу для Европы.

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