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"Акт самоунижения": Захарова о словах главы МИД Швеции о новых названиях украинских городов

"Акт самоунижения": Захарова о словах главы МИД Швеции о новых названиях украинских городов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале назвала "актом лингвистического самоунижения" заявления главы шведского МИД Марии Мальмер Стенергард о новых правилах написания украинских топонимов .

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