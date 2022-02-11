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«Лейкерс» отказались отдавать вместе с Уэстбруком пик 1-го раунда за Уолла

«Лейкерс» не провели ни одного обмена перед дедлайном. Как рассказал инсайдер Крис Хэйнс, у «Лейкерс» была возможность заполучить разыгрывающего «Рокетс» Джона Уолла, но они отказались отдавать вместе с Расселлом Уэстбруком требуемый техасцами пик 1-го раунда.

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