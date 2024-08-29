Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые дислоцировались у Кременной в Луганской Народной Республики (ЛНР), в связи с высокими потерями, а также увеличением напряженности фронта совершенно не укомплектованы для ведения боев на этом участке фронта.
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