"Сбербанк" ждет поддержки от регулятора для поимки преступников

По словам заместителя председателя правления ПАО " Сбербанк" Станислава Кузнецова для повышения уровня безопасности клиентов банка и сокращения числа телефонного мошенничества нужно сотрудничество со стороны как операторов, так и регуляторов.
По словам заместителя председателя правления ПАО " Сбербанк" Станислава Кузнецова для повышения уровня безопасности клиентов банка и сокращения числа телефонного мошенничества нужно сотрудничество со стороны как операторов, так и регуляторов.
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