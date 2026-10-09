Леонид Куравлёв заранее оставил на памятнике жены место для своей даты смерти

8 октября 2026 года Леониду Куравлёву исполнилось бы 90 лет. Он умер 30 января 2022 года в Первом московском хосписе, почти через десять лет после жены Нины.
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