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Леонид Куравлёв заранее оставил на памятнике жены место для своей даты смерти

Леонид Куравлёв заранее оставил на памятнике жены место для своей даты смерти

8 октября 2026 года Леониду Куравлёву исполнилось бы 90 лет. Он умер 30 января 2022 года в Первом московском хосписе, почти через десять лет после жены Нины.

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