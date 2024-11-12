Артиллеристы отдельного батальона специального назначения "АрБат" добровольческого корпуса зафиксировали присутствие мирного населения у бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Плехово Курской области.
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