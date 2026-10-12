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Царьград

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ЕК не назвала сроки введения безвизового режима с Арменией

ЕК не назвала сроки введения безвизового режима с Арменией

Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что конкретные сроки введения безвизового режима с Арменией пока обсуждать преждевременно, несмотря на зафиксированную в правительственной программе страны задачу добиться либерализации визового режима в 2029 году.

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