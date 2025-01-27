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Независимые эксперты оценили рестораны столицы Катара

Независимые эксперты оценили рестораны столицы Катара

В Катаре запустили ресторанный гид GreatList Александра Сысоева, сообщает пресс-служба проекта. Независимые эксперты оценили рестораны Дохи, выбрав более 25 лучших мест столицы Катара в категориях fine dining, smart casual, городских кафе и баров.

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