Независимые эксперты оценили рестораны столицы Катара

В Катаре запустили ресторанный гид GreatList Александра Сысоева, сообщает пресс-служба проекта. Независимые эксперты оценили рестораны Дохи, выбрав более 25 лучших мест столицы Катара в категориях fine dining, smart casual, городских кафе и баров.
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