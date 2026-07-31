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Живая Кубань

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Вывел множество сортов, написал сотни научных работ и скончался после избиения: суд отправил под стражу подозреваемого в деле о смерти известного ученого Никиты Зезина

Вывел множество сортов, написал сотни научных работ и скончался после избиения: суд отправил под стражу подозреваемого в деле о смерти известного ученого Никиты ЗезинаСуд избрал меру пресечения Аркадию Вагнеру — второму фигуранту нападения на ученого Никиту Зезина.

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