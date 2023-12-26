В 2024 года в Иркутской области расширят маршрут авиапатрулирования лесов

Общая протяженность маршрутов авиапатрулирования лесов в Иркутской области к 2024 году будет увеличена на 368 км по сравнению с предыдущим годом и составит 12 253 км, сообщает пресс-служба областного правительства.
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