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Еврейский политик призвал применять методы Гитлера к арабам

Еврейский политик призвал применять методы Гитлера к арабам

Депутат Кнессета 19 созыва Моше Фейглин призывает к уничтожению арабов Газы и цитирует Гитлера на национальном телевидении: «Как сказал Гитлер: «Я не смогу жить, если останется хотя бы один еврей», мы не сможем жить здесь, если в Газе останется хоть один исламо-нацист» Собсна, еврей искренне, не таясь поставил соплеменников на одну доску с нацистами III Рейха.

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Алексадр Вовк-Михайлов
Жиды порхатые убирайтесь из Палестины. Это не ваша земля. Забыли твари как вас Адольф в печах тысячами сжигал.
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