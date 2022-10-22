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Стэмкос – 1-й игрок в истории «Тампы» с 7 голами в 5 матчах на старте сезона

Стэмкос – 1-й игрок в истории «Тампы» с 7 голами в 5 матчах на старте сезона

Стивен Стэмкос – 1-й игрок в истории «Тампы» с 7 голами в 5 матчах на старте сезона. Капитан «Лайтнинг» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (3:2 ОТ).

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