В Туапсинском районе жители озвучили накипевшие проблемы на встрече с депутатом

В Туапсинском районе жители озвучили накипевшие проблемы на встрече с депутатомВ Туапсинском районе прошла встреча депутата Госдумы Сергея Алтухова с жителями посёлков Ольгинка и Агой, а также с коллективами местных курортных предприятий.