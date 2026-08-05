В Туапсинском районе жители озвучили накипевшие проблемы на встрече с депутатом

В Туапсинском районе жители озвучили накипевшие проблемы на встрече с депутатомВ Туапсинском районе прошла встреча депутата Госдумы Сергея Алтухова с жителями посёлков Ольгинка и Агой, а также с коллективами местных курортных предприятий.
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