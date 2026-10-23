Новый конфликт назревает в правящей в ФРГ коалиции, в которую входят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и блок Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), написала немецкая газета Bild.
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