В ТГУ разработали биосовместимый металлотрикотаж для лечения грыж

Ученые Томского государственного университета и Уральского государственного медицинского университета разработали новый подход для лечения грыж диафрагмы – тонкой перегородки между грудной и брюшной полостями.
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