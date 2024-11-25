Матрица судьбы: как понять, где мы теряем энергию

Каждый из нас стремится к счастью, гармонии и внутреннему покою. Но как часто мы чувствуем себя истощенными и потерянными, не понимая, где же уходит наша жизненная энергия? Эльвира Смбатян, таролог и эксперт по Матрице Судьбы, предлагает нам заглянуть в глубины своего существа и понять, какие энергии управляют нашей жизнью и как их сбалансировать.