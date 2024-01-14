В Осло задержан американец с оружием и адресами норвежских королевичей

Гражданин США, в багаже которого было обнаружено оружие и записная книжка с адресами нескольких членов королевской семьи Норвегии, задержан полицией в аэропорту Гардермуэн в Осло, пишет местная газета VG.
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