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В Осло задержан американец с оружием и адресами норвежских королевичей

В Осло задержан американец с оружием и адресами норвежских королевичей

Гражданин США, в багаже которого было обнаружено оружие и записная книжка с адресами нескольких членов королевской семьи Норвегии, задержан полицией в аэропорту Гардермуэн в Осло, пишет местная газета VG.

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