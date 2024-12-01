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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Йылмаз о срыве перехода в «Локомотив» в 2012-м: «У меня забрали чемодан, когда поняли, что я собираюсь сбежать. В моей сумке были паспорт и кошелек – за мной прилетел Албайрак, затем я перешел в «Галатасарай»

«Когда я неохотно собирался подписывать контракт с «Локомотивом», Абдуррахим Албайрак (на тот момент член правления «Галатасарая» – Спортс’‘) позвонил мне и сказал: «Не подписывай, я приеду за тобой».

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