Европейцы массово бегут в Россию: 2,5 миллиона немцев уже ждут спецпрограмму

Николай Комаров В Россию хотят переехать 2,5 млн немцев — такую цифру озвучил на Югорском экономическом форуме в середине ноября генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии и Африки Андрей Бельянинов.
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