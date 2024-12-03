Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Европейцы массово бегут в Россию: 2,5 миллиона немцев уже ждут спецпрограмму

Европейцы массово бегут в Россию: 2,5 миллиона немцев уже ждут спецпрограмму

Николай Комаров В Россию хотят переехать 2,5 млн немцев — такую цифру озвучил на Югорском экономическом форуме в середине ноября генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии и Африки Андрей Бельянинов.

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Комментарии
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Александр Симаков
И ещё знал быц, что к нам едут коренные немцы и прочие иностранцы, которые никогдла в России не жили и, соответсвенно, бросить её не могли!😀
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6 час.
ТЗ
Татьяна Здоровцева
Пускать чужих на наши земли нельзя! Это захват земель!
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1 час.
Зоя Гольдштаб
Нп пускать!!!!! Только на каникулы!
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1 час.

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