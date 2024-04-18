Израильская пресса: США разрешили военную операцию в Рафахе в обмен на ограниченный ответ Ирану на его атаку

Власти США могли разрешить Израилю реализовать план проведения военной операции против движения ХАМАС в городе Рафах на юге сектора Газа в обмен на отказ израильского правительства от масштабного ответа Ирану на его ракетные удары.
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