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Израильская пресса: США разрешили военную операцию в Рафахе в обмен на ограниченный ответ Ирану на его атаку

Израильская пресса: США разрешили военную операцию в Рафахе в обмен на ограниченный ответ Ирану на его атаку

Власти США могли разрешить Израилю реализовать план проведения военной операции против движения ХАМАС в городе Рафах на юге сектора Газа в обмен на отказ израильского правительства от масштабного ответа Ирану на его ракетные удары.

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